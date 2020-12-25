Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня реконструированную развязку МКАД и Волоколамского шоссе, а также новую Походную эстакаду.

Движение несколько минут назад открыто по всем проектным направлениям, при этом также по проекту закрыты некоторые старые привычные съезды. Первые водители с трудом разбираются в достаточно сложной конфигурации развязки. В частности, для съезда с внешней стороны МКАД необходимо сильно заранее перестроиться на новый дублер.

Волоколамская развязка, открытая досрочно — одна из сложнейших на МКАД. В процессе реконструкции были перестроены эстакады основного хода кольца над Волоколамкой, построено более двух километров боковых проездов, возведены разворотная и левоповоротная эстакады, перестроен съезд с Кольца в сторону области, почти полностью переделана схема организации дорожного движения. Помимо этого, на самом Волоколамском шоссе построен путепровод над примыканием к Походному проезду.

Новая развязка только открылась, но у нее уже есть много критиков. Так очень пробочный выезд на внешнюю сторону МКАД с Волоколамки из области и от Пятницкого шоссе проектировщики и строители постарались не заметить — там все оставили, как есть (только не стали пока строить дублер моста — на схеме левее основного). Вызывает тревогу и такое проектное решение, как ножницы в районе разворотной эстакады (их несколько). Не будем забегать вперед — время покажет как оно будет работать. Изучайте схемы заранее и будьте аккуратны на дороге.

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