Президент России Владимир Путин сегодня дал старт автомобильному движению по всей протяженности Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».

“Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга сократится на 30-50 минут. Новый участок обеспечивает связанность с другими важными транспортными проектами. Он стал последним элементом для запуска бесшовного скоростного движения с запада на восток страны», – сказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Протяженность Северного обхода Твери – чуть более 62 км. Это участок дороги высшей технической категории с четырьмя полосами движения, разделёнными транспортными потоками и освещением на всем протяжении. Разрешенная скорость движения по обходу составляет 130 км/час.

Строители возвели четыре транспортных развязки, 28 путепроводов и мостов, в том числе и самое масштабное сооружение на Северном обходе Твери – мост через Волгу. Он стоит на 10 опорах, длина сооружения – 738 метров, а ширина – чуть более 24 метров. Высота пролета сооружения над водой достигает 17 метров, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры.





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