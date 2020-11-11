В Подмосковье запущено движение на участке новой объездной автомагистрали.

Это третий участок ЦКАД, Центральной кольцевой автодороги, длиной около 106 км. Магистраль имеет четыре полосы и позволит перемещаться с севера на восток Московской области. По подсчетам «Автодора», по нему можно будет объехать Москву за 1 час против нынешних трех.

Участок пролегает от трассы М7 «Волга» до трассы М11 «Нева». Пока открыты (и то не полностью) лишь четыре развязки — с Горьковским шоссе, Ярославским шоссе, Московским малым кольцом между Дмитровкой и Ленинградкой и с платной трассой на Петербург. На участке будет разрешена скорость в 110 км/ч. Дорога будет платной: «Автодор» установил стоимость проезда для легковых машин в 4р 80к за 1 км. Проезд по всему участку будет стоить 510 рублей. Наличие транспондера даст скидку от 15 до 50 процентов. Но шлагбаумов на участке не будет — здесь впервые в стране введена система т.н. «свободного потока».

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