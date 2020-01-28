Сегодня открыт участок ЦКАД длиной около 9 км, находящийся в районе деревни Жёдочи Наро-Фоминского района Московской области.

Участок входит в 5-й пусковой комплекс ЦКАД, который будет эксплуатироваться бесплатно. Для этого была произведена реконструкция существующей кольцевой А-107 ММК до 2-й технической категории: дорогу расширили до 4-х полос (по 2 в каждую сторону), установили разделитель встречных потоков, построили разворотную эстакаду.

Весь 5-ПК протяженностью 76,5 км планируется сдать до конца года. На данный момент готов обход Звенигорода и сегодняшний участок — оба отмечены на схеме зелеными стрелками:

Обсуждение 5ПК на форуме по ссылке…

Новости по теме: