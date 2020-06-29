Сегодня запущен новый участок 5ПК ЦКАД.

Последние месяцы все силы были брошены для скорейшего завершения и запуска данного участка. В отличие от других пусковых комплексов кольца, 5ПК будет эксплуатироваться без взимания платы. Однако, при этом на нем сохраняется достаточно много светофоров.

Серьезной проблемой, на данный момент, является то, что участок упирается в ж.д. переезд через интенсивное Белорусское направление. Путепровод там не построен, его еще даже не спроектировали.

С другой стороны — участок до Волоколамского шоссе, длиной 14 км планируют достроить этим же летом.

Подборка сюжетов с ТВ, съемки с коптеров и обсуждение на страницах форума: https://roads.ru/forum/topic/29469-tskad-pk-%E2%84%965-uchastok-ot-povorota-na-naro-fominsk-do-m-11-%C2%ABmoskva-%E2%80%93-sankt-peterburg%C2%BB/?do=findComment&comment=529989

P.S. Глава ГК «Автодор» озвучил стоимоть проезда по платным участкам ЦКАД. Она составит 2,5 рубля за километр. По транспондерам скидка 20%.

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