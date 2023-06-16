15 июня 2023 на трассе М-4 «Дон» открыты новые объезды — обход Аксая и ДЗОК.



Обход Аксая протяженностью почти 65 км (1024-1091 км) входит в Ростовское транспортное кольцо. Ранее уже была реконструирована часть этой дороги длиной 30 км. Вчера же при участии Президента был открыт участок нового строительства протяженностью более 35 км (1036-1072 км). Дорога 1А технической категории:

Самый масштабный объект на трассе, безусловно, мост через Дон. Его длина составляет почти 2 км.

Протяженность обхода Краснодара более 51 км. Здесь возвели 20 путепроводов и 4 моста.

Движение будет осуществляться на платной основе. Стоимость проезда на данный момент 300 рублей за каждый участок (для легкового автомобиля). Полную сетку тарифов можно найти на официальном сайте ГК Автодор.

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