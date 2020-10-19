Участок от ул. Академика Королева до развязки на ул. Комдива Орлова длиной около 3 км планируется реконструировать, передает портал stroi.mos.ru.





Проектом планировки территории (ППТ) предусматривается:

— реконструкция Ботанической улицы с расширением проезжей части до 14 метров;

— организация новых парковочных мест вдоль проезжей части на улицах Кашенкин Луг и Академика Комарова;

— создание дополнительных пешеходных переходов и светофоров;

— обустройство посадочных площадок наземного городского транспорта павильонами ожидания нового типа.

Проект реконструкции одобрен Градостроительно-земельной комиссией (ГЗК) Москвы.