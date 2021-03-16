Начинаются общественные слушания по проекту планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети — автодорожный путепровод на 24-25 км Ленинградского шоссе.

Планируется перестроить сам путепровод, построить новый съезд в подэстакадном пространстве, а также перестроить существующие — с Ленинградского на Международное шоссе и с Международного на Ленинградское шоссе.

Напомним, что в конце февраля Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласовала проект.

На форуме roads.ru сегодня были опубликованы рендеры будущей развязки. Обсуждение будет происходить в сети Интернет на сайте Активный гражданин.

Итоговый проект, вероятно, может иметь некоторые отличия. Обратите внимание на ликвидацию «пробочного» съезда с Ленинградки из области к Меге и на отсутсвие привычного разворота из Москвы в Москву на съезде на Международное шоссе.









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