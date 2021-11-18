На зимний период, до 15 апреля 2022 года, максимальная разрешенная скорость движения на сети дорог Госкомпании «Автодор» будет не выше 110 км/ч.

Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 «Нева» от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 «Дон», сообщает Госкомпания в своих аккаунтах в социальных сетях.

На участках, где разрешено ездить со скоростью в 110 км/ч, изменений на зимний период не планируется.