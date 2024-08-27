В минувшие выходные ГБУ «Автомобильные дороги» Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы провело ремонт участка Тверской улицы площадью 34 тыс. м² – от Моховой улицы до Пушкинской площади.

Дорожное покрытие на этом участке Тверской улицы последний раз меняли в 2020 году, также по технологии бесшовной укладки «единым ковром», что позволило эксплуатировать дорожное полотно без ремонта четыре сезона.

«При проведении работ, как и четыре года назад, применялась технология укладки асфальтобетонного покрытия «единым ковром», она ведется одновременно на всей ширине проезжей части. Это позволяет существенно сократить время проведения работ, для сравнения, замена такого объема дорожного покрытия без применения этой технологии заняла бы более недели», – отметил Пётр Бирюков.

Из-за интенсивного движения на дороге образовывается колейность, для борьбы с которой разрабатываются и применяются инновационные материалы. Например, полимерно-битумные вяжущие, используемые для ремонта столичных улиц, производятся на Московском НПЗ, а их рецептура разработана в научно-исследовательском центре «Газпромнефть-Битумные материалы». «Газпром нефть» обеспечила поставку современных битумных материалов для обновления дорожного покрытия на центральной магистрали Москвы – Тверской улицы.

Полимерно-битумные вяжущие – ключевой связующий компонент асфальтобетона – адаптирован под высокую эксплуатационную нагрузку городской транспортной инфраструктуры и климатические особенности региона. Такие материалы делают покрытие более устойчивым к деформациям и разрушению, образованию трещин и колеи. Применение ПБВ позволит продлить срок службы дорожной «одежды» до 2,5 раз.

Лилия Жукова, «Газпромнефть – Битумные материалы»:

«Дорожное полотно на Тверской улице четыре года эксплуатировалось без ремонта. При этом суточный трафик здесь один из самых высоких в городе и превышает сотни тысяч автомобилей. «Главная артерия» подвергается активному воздействию реагентов и уборочных машин. Сделать покрытие устойчивым нам помогли в том числе и наши качественные материалы, которые применялись при замене асфальтобетонного полотна на Тверской и в 2020 году, и в 2016 – при полной реконструкции. Теперь спустя время для его ремонта вновь служат наши технологии – полимерно-битумные вяжущие. Это большая ответственность быть причастными к таким знаковым проектам. Уверена, что наши решения найдут успешное применение и на других магистралях страны».

Игорь Лохин, Московский НПЗ:

«Битумная установка Московского НПЗ – одна из самых крупных и современных в Европе. Предприятие надежно снабжает город битумными материалами – по статистике каждая вторая дорога в столице строится или ремонтируется с использованием продукции «Газпром нефти». Наши битумы постоянно совершенствуется и отвечают самым высоким стандартам дорожного строительства, что ежегодно подтверждается высокими местами в рейтинге 100 лучших товаров России».

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Справочная информация:

«Газпромнефть – Битумные материалы» – единый оператор битумного бизнеса «Газпром нефти», объединяющий научную экспертизу, интеллектуальные и цифровые ресурсы, производство и реализацию качественных материалов. Предприятие также оказывает полный комплекс сопутствующих услуг: от логистики до строительства и комплексного обслуживания инфраструктуры дорожных и строительных объектов.

МНПЗ является неотъемлемой частью столичной промышленности и обеспечивает более трети рынка топлива региона, снабжая в том числе московский авиаузел. Благодаря реализованным проектам модернизации завод обновил оборудование более чем на 80% и снизил воздействие на окружающую среду на 75%. Бесперебойную работу производства обеспечивает коллектив из более 2400 специалистов.