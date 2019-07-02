Церемония открытия участка платной скоростной магистрали М-11 «Москва — Санкт-Петербург» от Клина до Твери состоится завтра, 3 июля, сообщает в своем Твиттере ГК «Автодор». При этом дату открытия движения на участке в госкомпании пока не называют.

В ближайшие 1-3 недели должен закончиться процесс оформления необходимых документов для ввода участка в эксплуатацию. О полноценном запуске Roads.Ru сообщит дополнительно. Следите за новостями и слухами в крайне горячей теме этого лета — https://roads.ru/forum/topic/29360-m-11-1-2-etapy-km-58-km-149-stroitsya/

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