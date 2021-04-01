Об этом сообщает официальный портал Правительства Москвы. В результате проезд станет быстрее и безопаснее, а также появится около 250 дополнительных парковочных мест.

О сроках проведения работ станет известно позже, следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях.

Список улиц, которые планируется сделать односторонними, и количество новых парковочных мест на них:

— участок улицы Добролюбова от дома 2, строения 1 до проезда Добролюбова (50 машино-мест);

— участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 машино-места);

— Проектируемый проезд № 2263 от улицы Полбина до Шоссейной (53 машино-места);

— Проектируемый проезд № 765 от улицы Перервы до Люблинской (47 машино-мест);

— участок Спортивной улицы от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой (31 машино-место);

— участок улицы Клочкова от Кутузовского проспекта до дома 2 (19 машино-мест);

— участок Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до дома 34. Одностороннее движение здесь необходимо для обеспечения проезда — его ширина составляет всего 3,6 метра.

Кроме того, изменится направление одностороннего движения на участке Олонецкого проезда от улицы Менжинского до Староватутинского проезда, а участок Проектируемого проезда № 6334 от дома 15, корпуса 29 на набережной Академика Туполева до улицы Радио, наоборот, станет двухсторонним.