Правительство Москвы готовится заключить новые контракты с перевозчиками.

Как рассказал Зам Мэра Москвы Максим Ликсутов, в результате горожане должны получить маршрутную сеть, полностью отвечающую запросам. Принять участие в улучшении работы городского транспорта может каждый житель столицы, пройдя опрос на странице проекта. Вице-мэр на канале Дептранс Москвы сообщил, что проделана большая работа по наведению порядка с автобусными перевозками, была выбрана самая эффективная модель для мегаполиса — сочетание работы городского перевозчика и частных автобусов. «Очень важно было внимательно проанализировать не только требования к услуге, но и всю маршрутную сеть», — подчеркнул Ликсутов. Спустя пять лет после заключения контрактов требования к перевозчикам стали еще выше. На всех маршрутах они будут должны соблюдать тактовое расписание, автобусы станут комфортнее (больше сидячих мест, климат-контроль, возможность бесконтактной оплаты, Wi-Fi и USB-розетки и так далее). За несоблюдение требований и условий дезинфекции транспорта штрафы повысятся почти в два раза.