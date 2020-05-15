ФКУ «Центравтомагистраль» сообщает о скором закрытии движения по автомобильному мосту через р.Ока в районе Каширы.

Капитальный ремонт мостового перехода по старому направлению автомобильной дороги М-4 «Дон» будет осуществляться с полным перекрытием движения и продлится до конца 2022 года. Планируется заменить мостовое полотно с устройством новых деформационных швов, уширить габарит моста до 11,5 метров (при сохранении схемы движения 1+1), заменить пролетные строения, опорные части и т.д.

Рекомендуемая официальная схема объезда по новому направлению автомагистрали:

Подробности проекта и обсуждение в теме форума по адресу: https://roads.ru/forum/topic/37842-m-4-kapitalnyy-remont-mosta-cherez-r-oka-staroe-napravlenie/

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